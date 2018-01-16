Australian Open. Карен Хачанов вышел во второй круг "Шлема"

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", еще один россиянин прошел во второй круг. Карен Хачанов встречался с теннисистом из Канады Петером Полански и победил соперника в трех партиях.

Следует при этом признать, что победа далась россиянину не так уж и легко. 140-я ракетка мира из Страны Кленового листа сумел дважды довести сеты до тай-брейка, а в решающей партии проиграл лишь 2 очка. Тем не менее, победа досталась Хачанову – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4.