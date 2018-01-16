Хакеры Fancy Bears не дают расслабиться WADA

Группировка хакеров Fancy Bears продолжает выкладывать документы, связанные с деятельностью Всемирного антидопингового агентства. На этот раз было опубликовано письмо бывшего почетного члена Международного олимпийского комитета Хайна Вербруггена, обвинившего WADA в политической деятельности.

Голландец еще в октябре 2016 года обратился с письмом к президенту МОК Томасу Баху, в котором попытался донести до него информацию о настоящих целях Всемирного антидопингового агентства. По мнению Вербруггена, WADA используется не для борьбы с допингом, а исключительно в политических целях, сообщает "Спорт-экспресс".

Кроме того, бывший почетный член МОК обвинял экс-президента Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда в борьбе с Международным олимпийским комитетом.