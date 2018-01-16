Хабаровчанка умерла от забытой кубанскими врачами салфетки

Жительница Хабаровского края скончалась из-за того, что во время операции краснодарские врачи оставили в ее теле салфетку, передает ТАСС.

Как сообщили во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, в МБУЗ "Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 10 февраля 2017 года поступила 56-летняя женщина, где ей провели операцию. 2 марта пациентка была выписана из больницы, а 17 мая женщина скончалась.

По выводам патологоанатомического исследования, причиной смерти стало оставление марлевой салфетки в ЖКТ пациентки при проведении операции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ.