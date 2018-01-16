Курильщик "посадил" самолет Москва - Сочи в Волгограде

Пилот самолета, летевшего из Москвы в Сочи, был вынужден экстренно посадить лайнер в Волгограде из-за курильщика. Мужчина начал курить на борту во время полета и отказался выполнять требования командира экипажа.

После приземления нарушитель был снят с рейса и доставлен в отделение полиции аэропорта Волгограда. В отношении пассажира были составлены протоколы по двум статьям КоАП — "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", рассказали ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Теперь курильщику грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей.