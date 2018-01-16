Перебегавшая дорогу девочка угодила под колеса машины в Ижевске

Больничной койкой завершилась для 14-летней жительницы Ижевска попытка перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора.

Возвращавшаяся домой школьница угодила под колеса автомобиля около 15 часов дня в минувший понедельник, 15 января. Преодолев половину проезжей части на улице 40 лет Победы, девочка решила не дожидаться зеленого сигнала и бросилась на другую сторону дороги. Когда девочка уже практически коснулась тротуара, ее сбил белый Volkswagen, 28-летний водитель которого поздно заметил пешехода.

Удар был такой силы, что ребенка отбросило на сугроб на обочине дороги, где она едва не ударилось головой о дорожный знак. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу.