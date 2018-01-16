После домогательств Кевина Спейси обвинили в нацизме

Попавший в опалу из-за обвинений в сексуальных домогательствах голливудский актер Кевин Спейси снова оказался в центре скандала, но теперь по другому поводу. Начальник охранной фирмы, которая обеспечивала безопасность на съемках сериала "Карточный домик", обвинил актера в нацизме.

Он заявил, что Спейси отказался подать руку чернокожим сотрудникам охраны, запретил им смотреть трейлер сериала и позволил оскорбительные высказывания в их адрес, пишет Daily Mail. Причем, по сведениям издания, впоследствии продюсеры сериала больше не продляли контракт с этой охранной фирмой.

Схожие обвинения прозвучали накануне прозвучали и из уст всемирно известной спортсменки Симноы Байлз.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала о сексуальном насилии со стороны бывшего врача женской сборной Ларри Нассара, сообщает "Россия 24". Помимо Байлз, обвинения против врача выдвинули еще около 140 девушек, среди них есть и несовершеннолетние.