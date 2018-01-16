Россиянин умер на борту самолета, несмотря на экстренную посадку

Возвращавшимися из Доминиканской республики самолет с российскими туристами совершил вынужденную посадку в Канаде для оказания медицинской помощи пассажиру с сердечным приступом, но спасти его не удалось, сообщает "Интерфакс".

Как стало известно, командир дальнемагистрального Boeing авиакомпании "Северный ветер" проинформировал диспетчеров о том, что после вылета из аэропорта Пунта-Кана один из пассажиров жалуется на боли в груди. Во время полета ему становилось хуже и пилот запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту с возможностью вызова реаниматологов.

Самолет приземлился в аэропорту канадского Гандера, но во время посадки пассажиру стало еще хуже и поднявшиеся на борт после приземления парамедики констатировали смерть пассажира.