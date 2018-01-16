Актер Сергей Горобченко попал в больницу с панкреатитом

С диагнозом "панкреатит" госпитализирован актер Сергей Горобченко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Горобченко известен ролями во многих фильмах. На его счету порядка 80 ролей, в числе которых "Братья Карамазовы", "Доктор Живаго", "Бумер", "Марш Турецкого" и многие другие.