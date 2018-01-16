Владелец "Наутилуса" обвинен в убийстве журналистки

Во вторник в Копенгагене прокуратура предъявила обвинения владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль, передает РИА Новости.

По данным следствия, убийство было спланировано, но не установлено, как именного убийца его осуществил. Предположительно, он перерезал женщине горло или задушил ее.

Как известно, следствие по делу о гибели Ким Валль ведется в Дании с августа 2017 года. Части тела Валль были обнаружены в море. На допросах Мадсен рассказывал, что высадил журналистку на берег, потом сообщил, что она погибла по неосторожности – от удара люком весом в 70 килограммов по голове.