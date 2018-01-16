Грудинин объяснил ситуацию с ценными бумагами на 7,5 миллиарда

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин объяснил появление сведений о том, что он владел ценными бумагами на 7,5 миллиарда рублей, неправильной интерпретацией поданных в ЦИК данных.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Грудинин подчеркнул, что не имел ценных бумаг на 7,5 миллиарда рублей.

"Люди, понимающие в экономике, не могут представить, что одна ценная бумага стоит 200 тысяч долларов, это невозможно", — подчеркнул он.

По словам кандидата в президенты, на его расчетных счетах было 25 миллионов рублей. При этом он напомнил, что неплохо зарабатывает, и его доход за 6 лет составляет 157 миллионов рублей. Прямую трансляцию пресс-конференции вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Ранее сообщалось, что Грудинин закрыл пять иностранных счетов, как того требует избирательное законодательство, и был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата в президенты России на предстоящих выборах.