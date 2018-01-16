Белград считает убийство Ивановича в Косове терактом

Президент Сербии назвал терактом совершенное в Косове убийство лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича. Об этом Александар Вучич заявил в обращении к нации после заседания Совета безопасности страны.

"Убийство Оливера Ивановича — террористический акт. И мы будем относиться к этому как к террористическому акту", — цитирует Вучича ТАСС.

Убийство Ивановича является атакой на весь сербский народ и на Сербию в целом, убежден президент Сербии.

Сербский лидер пообещал провести собственное расследование убийства Ивановича и найти убийц.

На заседании Совбеза принято решение направить письма миссиям ЕС и ООН в Косове с требованием разрешить госорганам Сербии участвовать в расследовании убийства Ивановича на территории Косова и Метохии.

Покушение на Оливера Ивановича совершено утром 16 января, когда политик входил в здание своей партии "Свобода, демократия, правда". Политик получил пять смертельных огнестрельных ранений грудной клетки.

Оливеру Ивановичу было 64 года.