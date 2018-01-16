Вьетнам запустил производство сверхмощных российских винтовок

Вьетнам запустил производство сверхмощных российских винтовокЧитайте нас в Telegram
Вьетнамское предприятие Z111 начало серийное лицензионное производство российских крупнокалиберных винтовок ОСВ-96, сообщает местное издание Sоha. На этом же заводе развернута сборка израильских автоматов Galil, которые, кстати, были сконструированы на базе советского автомата Калашникова.
ОСВ-96 была разработана в тульском Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия. Калибр самозарядной винтовки – 12,7 миллиметра, то есть как у тяжелых пулеметов "Корд" или "Утес". Столь мощный боеприпас позволят попасть в солдата противника на расстоянии до 1200 метров, а в легкобронированную технику – до 1800 метров.
Список целей для ОСВ-96, по словам разработчиков, очень широк. Винтовка способна повредить или вывести из строя антенны радиолокационных станций, ракетные и артиллерийские установки, морские мины. Кроме того, это оружие позволяет эффективно бороться со снайперами противника. Так как популярные патроны калибром 7,62 миллиметра менее дальнобойные, чем боеприпасы ОСВ-96.
Весит винтовка почти 13 килограммов, а ее длина 1,7 метра. Правда, оружие можно сложить практически пополам, чтобы его удобно было переносить. Магазин ОСВ-96 вмещает 5 патронов.
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