В уральской пятиэтажке прогремел взрыв

В городе Верхняя Пышма Свердловской области произошел взрыв в жилом доме.

Взрыв прогремел в квартире, где проживает ранее судимый мужчина (1980 года рождения). По предварительным данным, он нашел на помойке две фильтрующих коробки от противогаза. Мужчина принес их домой и заполнил легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы потом использовать их для зимней рыбалки.

Пока он на кухне готовился к ловле рыбы, в комнате, где находились баллоны от противогаза, произошел хлопок. В квартире выбило стекла, была повреждена стена, которая не является несущей. Угрозы обрушения нет. В результате ЧП никто не пострадал. Дом проверила газовая служба.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, мужчину доставили в отдел полиции для установления точных причин произошедшего. Установлено, что инцидент не был криминальным. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.