"Как мои детки?" Пермская учительница-героиня заговорила

Учительница пермской школы, в которой накануне подростки применили холодное оружие, начала разговаривать. Во время визита в больницу губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой педагог поинтересовалась о состоянии пострадавших учеников.

Как рассказали ТАСС в городской больнице №4 Перми, первый вопрос, который учительница Наталья Шагулина задала губернатору и министру — "Как мои детки?". Губернатор вручил ей букет цветов и пожелал скорейшего выздоровления.

Врачи оценивают состояние Натальи Шагулиной как тяжелое: она разговаривает, но еще долго будет находиться в реанимации.

Как сообщила журналистам министр образования и науки РФ Ольга Васильева, происшествие находится на контроле у руководства страны. "Мы сегодня всех деток посмотрели, — рассказала также Ольга Васильева. — Состояние большей части детей хорошее, в тяжелом состоянии двое детей".

В результате инцидента с применением ножей в школе №127 Перми утром 15 января получили ранения 15 человек. 12 из них, в том числе ученики 4 "Б" класса и учительница, попали в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По предварительным данным, конфликт возник между одним из учеников старших классов и молодым человеком, который ранее был отчислен из этой школы. В здание он проник, соврав охраннику, что является учеником. Начав в коридоре выяснять отношения на ножах, подростки ввалились в класс к четвероклассникам. Учительница Наталья Шагулина приняла удар на себя, максимально защитив детей. Пермские власти пообещали оказать семьям пострадавших материальную помощь.