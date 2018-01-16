Через 3 года после смерти Бориса Химичева его дочь надеется на признание родства

Больше трех лет прошло с тех пор, как ушел из жизни народный артист России Борис Химичев, но до сих пор Дарья Ганичева, которая считается внебрачной дочерью актера, жалуется, что осталась без наследства.

Все имущество и сбережения актера отошли его падчерице Елене Дмитриевой. Дарья говорит, что отец настаивал на анализе ДНК и хотел переписать завещание, но не успел, и поэтому теперь ей приходится добиваться признания через суд.

Впрочем, некоторые из коллег, знавшие актера при жизни, говорят, что Даша – самозванка, а подтверждений того, что она действительно его дочь, нет.

Друг Бориса Химичева Борис Львович рассказывает, что впервые увидел девушку на фестивале в Геленджике, когда ей было около 16 лет, а до этого ничего о ней не слышал.

Когда актер назвал ее своей дочерью, друзья посмеивались над ним, но он настаивал на этом. Однако ни одной фотографии с отцом у Дарьи не осталось, а единственный совместный снимок с отцом был сделан за пару недель до смерти артиста.

При этом падчерица Химичева Елена рассказала: когда ее мать узнала о том, что у актера, возможно, есть внебрачная дочь, то заявила, что не хочет о ней слышать "у себя на территории".

Когда же ее мама умерла, Елена сама предложила отчиму пригласить Дашу в гости. Однако, по словам падчерицы, он ответил: "Не надо ее к нам пускать. Это человек, который не стал мне близким".

Сейчас Дарья, как говорит ее адвокат, претендует не столько на наследство, сколько на то, чтобы быть дочерью своего отца – то есть, чтобы их родство было признано.

Мать Дарьи Лидия Ганичева объясняет тот факт, что их с дочерью не видели рядом с артистом, тем, что его ближайшее окружение не давало им доступа к Борису Петровичу. При этом она утверждает: все 25 лет, что росла Даша, у нее был с артистом роман. Впрочем, это заявление оспаривают друзья актера.

Почему он хранил в тайне существование внебрачной дочери почти 16 лет, что говорят о девушке друзья и родственники Химичева, и будет ли все-таки сделан тест ДНК? Этим темам 16 января посвящена программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".