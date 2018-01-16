Сборная Швеции по хоккею опубликовала состав на Олимпиаду

Тренерский штаб сборной Швеции по хоккею назвал олимпийский состав, который отправится в феврале 2018 года на Игры в Пхенчхане. В нем присутствуют 23 хоккеиста, из которых десять являются представителями клубов Континентальной хоккейной лиги. Два места пока остаются вакантными.

В состав шведской сборной вошли вратари Юнас Энрот ("Динамо" Минск), Магнус Хелльберг ("Куньлунь") и Виктор Фаст ("Вякше", Швеция). В защите сыграют Стаффан Кронвалль ("Локомотив"), Микаэль Викстранд ("Ферьестад", Швеция), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон ("Женева-Серветт", Швейцария), Симон Бертильссон ("Брюнэс", Швеция), Расмус Далин ("Фрелунда", Швеция), Эрик Густафссон ("Нефтехимик"), Юнас Анелев ("Авангард").

Линия атаки "Тре Крунур" выглядит следующим образом: Юаким Линдстрем, Пэр Линдхольм, Оскар Меллер (все — "Шеллефтео", Швеция), Фредрик Петтерссон ("Цюрих Лайонс", Швейцария), Деннис Эверберг ("Нефтехимик"), Джоэль Лундквист ("Фрелунда", Швеция), Александр Бергстрем ("Сибирь"), Виктор Стольберг, Карл Клингберг (оба — "Цуг", Швейцария), Дик Аксельссон ("Ферьестад", Швеция), Антон Ландер ("Ак Барс"), Линус Умарк ("Салават Юлаев"), сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Швеции.

Напомним, что Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля. Хоккейный же турнир начнется 14 февраля.