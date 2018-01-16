Радуга с хохолком: небольшой оперённый динозавр удивил палеонтологов красочностью "наряда"

Несколько лет назад палеонтологи, окончательно убедившись в том, что некоторые динозавры были оперёнными, переосмыслили, каким мог быть внешний вид ужасных ящеров. Теперь же появились доказательства того, что перья по крайней мере одного динозавра могли быть столь же красочными и переливающимися, как и у некоторых современных видов птиц.

Речь идёт о древнем ящере Caihong juji. Название в переводе с китайского языка означает "радуга с большим хохолком". Существо было относительно небольшим: размером с утку.

Оперённый динозавр обитал на нашей планете примерно 161 миллион лет назад в юрском периоде на территории современного Китая. Он довольно сильно отличался от своих ближайших родственников: у него был узкий череп и короткие передние конечности. Пропорции его тела больше напоминали птичьи, чем той группы динозавров, к которой он принадлежал. Отметим, что C. juji является частью группы небольших птицеподобных динозавров, обитавших в Китае в течение юрского периода.

В куске камня, найденном фермером в 2014 году в Китае, сохранился почти полный скелет динозавра. И хотя сами перья не сохранились, в камне остался их отпечаток вокруг окаменелых костей.

Анализ окаменелых остатков животного показал: на его клюве располагался костный гребешок, а вокруг его шеи красовалось яркое, переливающееся "жабо" из перьев. Исследовательская группа определила, проанализировав окаменелости, что у древнего существа были яркие перья, напоминающие таковые у колибри.

Команда учёных, описавшая нового динозавра, считает, что такие особенности могли помогать существу привлекать "вторую половинку".

"Переливающаяся окраска, как известно, связана с половым отбором, и мы сообщаем о самом раннем её обнаружении у динозавров. У существа может быть симпатичное прозвище – радуга, но оно имеет важный научный смысл", — говорит в пресс-релизе исследователь Джулия Кларк (Julia Clarke) из Школы геофизики Джексона при Техасском университете.

Трудно сказать наверняка, какого цвета были перья на шее. Однако в окаменелых остатках сохранилось много любопытных деталей: например, следы меланосом – органелл внутри клеток, ответственных за пигментацию. Специалисты сравнили их с такими же органеллами современных птиц. И больше всего они напоминали те, которые присутствуют в переливающихся перьях колибри.

В целом, говорит палеонтолог и ведущий автор исследования Дунюй Ху (Dongyu Hu) из Шэньянского университета, недавно обнаруженный динозавр сочетал в себе любопытный "коктейль" древних и современных черт, в том числе яркое оперение.

У C. juji также присутствовали асимметричные перья, которые современные птицы используют для контроля полёта. Но такие перья располагались на хвосте существа, а не на крыльях, говорят учёные.

Дальнейшее изучение древнего ящера подскажет учёным, как и почему у C. juji развился такой отличительный и необычный набор характеристик, в то время как у других динозавров они отсутствовали.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Communications.

Добавим, что авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении оперённого хвоста динозавра, много лет назад угодившего в янтарную ловушку. Кроме того, мы писали о том, что вслед за переосмыслением внешнего вида древних ящеров учёные выяснили, что динозавры вовсе не рычали, как нам это показано в научно-фантастических фильмах.