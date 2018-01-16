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Динозавры и птицы 1 час назад
Радуга с хохолком: небольшой оперённый динозавр удивил палеонтологов красочностью "наряда"
Оперённый динозавр обитал на нашей планете примерно 161 миллион лет назад.
Иллюстрация Velizar Simeonovski, The Field Museum, for UT Austin Jackson School of Geosciences.
Несколько лет назад палеонтологи, окончательно убедившись в том, что некоторые динозавры были оперёнными, переосмыслили, каким мог быть внешний вид ужасных ящеров. Теперь же появились доказательства того, что перья по крайней мере одного динозавра могли быть столь же красочными и переливающимися, как и у некоторых современных видов птиц.
Речь идёт о древнем ящере Caihong juji. Название в переводе с китайского языка означает "радуга с большим хохолком". Существо было относительно небольшим: размером с утку.
Оперённый динозавр обитал на нашей планете примерно 161 миллион лет назад в юрском периоде на территории современного Китая. Он довольно сильно отличался от своих ближайших родственников: у него был узкий череп и короткие передние конечности. Пропорции его тела больше напоминали птичьи, чем той группы динозавров, к которой он принадлежал. Отметим, что C. juji является частью группы небольших птицеподобных динозавров, обитавших в Китае в течение юрского периода.
В куске камня, найденном фермером в 2014 году в Китае, сохранился почти полный скелет динозавра. И хотя сами перья не сохранились, в камне остался их отпечаток вокруг окаменелых костей.
Анализ окаменелых остатков животного показал: на его клюве располагался костный гребешок, а вокруг его шеи красовалось яркое, переливающееся "жабо" из перьев. Исследовательская группа определила, проанализировав окаменелости, что у древнего существа были яркие перья, напоминающие таковые у колибри.
Команда учёных, описавшая нового динозавра, считает, что такие особенности могли помогать существу привлекать "вторую половинку".
"Переливающаяся окраска, как известно, связана с половым отбором, и мы сообщаем о самом раннем её обнаружении у динозавров. У существа может быть симпатичное прозвище – радуга, но оно имеет важный научный смысл", — говорит в пресс-релизе исследователь Джулия Кларк (Julia Clarke) из Школы геофизики Джексона при Техасском университете.
Трудно сказать наверняка, какого цвета были перья на шее. Однако в окаменелых остатках сохранилось много любопытных деталей: например, следы меланосом – органелл внутри клеток, ответственных за пигментацию. Специалисты сравнили их с такими же органеллами современных птиц. И больше всего они напоминали те, которые присутствуют в переливающихся перьях колибри.
В целом, говорит палеонтолог и ведущий автор исследования Дунюй Ху (Dongyu Hu) из Шэньянского университета, недавно обнаруженный динозавр сочетал в себе любопытный "коктейль" древних и современных черт, в том числе яркое оперение.
У C. juji также присутствовали асимметричные перья, которые современные птицы используют для контроля полёта. Но такие перья располагались на хвосте существа, а не на крыльях, говорят учёные.
Дальнейшее изучение древнего ящера подскажет учёным, как и почему у C. juji развился такой отличительный и необычный набор характеристик, в то время как у других динозавров они отсутствовали.
Результаты исследования представлены в научном издании Nature Communications.
Добавим, что авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении оперённого хвоста динозавра, много лет назад угодившего в янтарную ловушку. Кроме того, мы писали о том, что вслед за переосмыслением внешнего вида древних ящеров учёные выяснили, что динозавры вовсе не рычали, как нам это показано в научно-фантастических фильмах.
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