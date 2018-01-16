"Синяя птица" снова в поисках талантов: начался прием заявок на следующий сезон

Проект "Синяя птица" вновь в поиске талантов. Одаренных детей приглашают принять участие уже в четвертом сезоне конкурса, который открывает дорогу на большую сцену. Каковы успехи тех, кто уже был на проекте и поймал свою удачу?

Эти зимние каникулы самые талантливые дети страны пропустили и совсем не жалеют! В новогодние праздники только что оперившиеся птенцы "Синей птицы" — так называют финалистов знаменитого детского телеконкурса — дарили праздник своим зрителям.

С главной детской телесцены они перешли на самые большие концертные площадки страны. Их фамилии на афишах вместе с имена великих артистов современности. Победитель третьего сезона конкурса Матвей Блюмин уже выступил на одной сцене и со Светланой Безродной и Денисом Мацуевым.

Так много праздника и оптимизма, как в пьесе "Мандарин", бывает только в детстве. Чувства подсказывают: написать такое мог только ребёнок, но разум не верит, как это возможно в таком раннем возрасте?!

На конкурсе пьесу 6-летнего Елисея Мысина исполняли с симфоническим оркестром, а на концерте в Московской филармонии уже с большим оркестром народных инструментов. Юный виртуоз вместе с Денисом Мацуевым дал концерты по всей России и в Риме — на "Русских сезонах" Валерия Гергиева.

Кажется, она не боится ничего! Воздушная гимнастка Дарья Заяц с легкостью взмывает к куполу даже не цирка, а спортивной арены "Лужники", малой — только по названию! Два-три спектакля в день давала Даша здесь во время новогоднего тура цирка Запашных.

На выступления маленькой Дарьи с удовольствием пришла посмотреть автор и ведущая "Синей птицы" Дарья Златопольская.

- Я тобой просто горжусь!

Дарья Заяц не просто удивила, привела всех зрителей в восторг еще в год назад, на втором сезоне "Синей птицы", показав опаснейшие и красивейшие трюки. Зритель ждал новых встреч с удивительной девочкой, ее специально пригласили на роль ангела в номер Валентина Габрака и Елизаветы Елфутиной в третьем сезоне шоу . А теперь тысячи зрителей приходят, чтобы увидеть ее выступления живьем. Тем, кто идет за мечтой, всегда улыбается удача, и "Синяя птица" открывает прием заявок на новый — четвертый — сезон.

"Мы вас всех ждем в новом сезоне. Я уверена, что среди вас тоже есть кто-то, кого ждут большие сцены, большие арены!" — говорит автор идеи и ведущая конкурса "Синяя птица" Дарья Златопольская.

Поиски новых талантов и запись на участие в конкурс уже начались на сайте проекта, а значит скоро в эфире "России 1" — новый праздник музыки, таланта и той неподдельной искренности, которая бывает только у детей.