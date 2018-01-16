У жилого дома в Костроме оставили машину с надписью "Заминировано"

В Костроме неизвестный злоумышленник оставил машину с надписью "Заминировано".

Автомобиль был припаркован возле жилого дома на пересечении улиц Советской и Гагарина. На ее лобовом стекле была записка с предупреждением о бомбе. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, МЧС, росгвардейцы с кинологом, а также городские службы. Для возможной эвакуации людей был отправлен городской автобус.

Взрывное устройство в машине не было обнаружено. Как сообщает РИА Новости, в настоящее время полиция ищет человека, разместившего ложную информацию.