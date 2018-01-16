"Дочь Шварценеггера" заявила, что ее изнасиловали на съемках фильма "Правдивая ложь"

36-летняя американская актриса Элиза Душку, известная по фильму "Поворот не туда" и сериалу "Баффи – истребительница вампиров" заявила, что ее изнасиловали в 12-летнем возрасте, когда девушка снималась в картине Джеймса Кэмерона "Правдивая ложь". В ней Душку играла дочь персонажа Арнольда Шварценеггера, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Актриса поведала, что ее совратил постановщик трюков Джоэль Крамер, который на тот момент был в три раза старше Душку.

По словам звезды, Крамер долгое время внедрялся в доверие к ней и ее родителям. Однажды Джоэль пообещал сводить девочку в бассейн для каскадеров, однако вместо этого привел ее в отель, уложил на кровать и начал об нее тереться.

Удовлетворив свою похоть, Крамер попросил Душку никому не рассказывать о произошедшем. Впрочем, юная актриса не сдержала слово и поговорила о случившемся со своей старшей коллегой. Та приехала на съемочную площадку, чтобы поговорить с Крамером.

В тот же день Душку получила перелом ребер во время выполнения одного из трюков, подготовкой которого занимался Крамер. Актриса считает, что тот ей отомстил.

Сам Крамер назвал обвинения в свой адрес абсурдными. Режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что ничего не знал о произошедшем.

"Будь я в курсе, это никогда бы не сошло преступнику с рук", — заявил создатель "Правдивой лжи".

Ранее сообщалось о конфликте Кэмерона и обвиненного в домогательствах Харви Вайнштейна, которого режиссер всегда недолюбливал.