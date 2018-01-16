ЦИК: справки Грудинина опубликованы в том виде, в котором он их сдал

Центризбирком России обнародовал сведения об иностранных счетах и ценных бумагах выдвинутого КПРФ на выборы президента Павла Грудинина ровно в том виде, в котором они были представлены.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев, подчеркнув, что всё было в рамках закона.

Он отметил, что Центризбирком рассмотрит обращение КПРФ в связи с появившейся информацией о якобы ценных бумагах на 7,5 миллиардов рублей у Грудинина, если оно поступит в комиссию.

Булаев заверил журналистов, что у Грудинина будет возможность дать дополнительную информацию относительно своих финансов.

Ранее сообщалось о том, что перед регистрацией в качестве кандидата Павел Грудинин закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 миллионов рублей и избавился от 600 ценных бумаг.

При этом ряд средств массовой информации посчитал, что в опубликованной ЦИКом справке у Грудинина указана стоимость одной ценной бумаги, а не пакета, в результате появилась информация о якобы имевшихся у него активах на 7,5 миллиардов рублей.

Грудинин опроверг эту информацию.