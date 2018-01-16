Двое мужчин жестоко избили прохожую в Челябинске из-за 850 рублей

Пара злоумышленников за 20 дней жестока избила и ограбила пятерых жителей Челябинска, при этом добыча преступников оказалась мизерной, сообщает 74.ru. Камера наблюдения зафиксировала момент расправы над 59-летней женщиной.

Во всех случаях грабители поджидали своих жертв ранним утром в окрестностях Теплотехнического института в Калининском районе города. На кадрах видно, как молодые люди одним ударом отправляют свою жертву на землю, а когда она отказывается отдать сумку, начинают лупить ее по голове руками и ногами. Били женщину даже после того, как она перестала сопротивляться — один из злоумышленников обыскивал карманы, а второй продолжал наносить удары ногой.

Добычей преступников стали личные вещи и 850 рублей, сумку они "благородно" вернули владелице, после чего неспешно удалились. С многочисленными травмами женщина была доставлена в больницу.

Как оказалось, для грабителей это не первый "выход в свет" — за последние 20 дней они в том же районе обчистили еще четырех человек, притом всегда действовали предельно жестоко.

В понедельник стражи порядка задержали местного жителя, у которого был обнаружен похищенный телефон, однако о его причастности к злодеяниям пока говорить рано.