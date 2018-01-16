Спартаковец Промес: в России никогда не сталкивался с расизмом

Лучший бомбардир московского "Спартака" Квинси Промес прокомментировал ситуацию вокруг клубного "Твиттера" и словах партнера по команде Джикии о "шоколадках". По мнению голландского футболиста, вся эта тема раздута журналистами. На самом же деле ничего обидного в словах Георгия нет.

"Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Все это раздуто журналистами... Но я знаю правду, а не то, что написано. "Шоколадки"... Как по мне — это вполне нормально. Нельзя называть кого-то "обезьяной", например, это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды", — цитирует Квинси 8news.

Кроме того, Промес отметил, что в России ему ни разу не доводилось сталкиваться с расизмом. "Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами", — заявил спартаковец.