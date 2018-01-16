Российские инженеры разработали апгрейд для вертолетов Ми-8

Новый пилотажный комплекс для вертолетов Ми-8МВТ-5 разработали в саратовском "Конструкторском бюро промышленной автоматики". Этот прибор улучшает управляемость и устойчивость машины, облегчает установку на нее современного радиооборудования, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу КБ.

Таким образом, благодаря этому пилотажному комплексу даже старые Ми-8, которые были выпущены полвека назад, можно превратить в современные, удобные вертолеты. По словам генерального директора КБ Максима Шихалова, прибор уже прошел испытания и отправился в серийное производство.

Кто заказал разработку апгрейда для вертолетов, не сообщается. Известно только, что это одна из силовых структур России.

Ми-8МВТ-5 – это, прежде всего, военно-транспортный вертолет. В его кабине могут поместиться до 36 вооруженных бойцов или до 4 тонн груза. Крейсерская скорость – 220-230 километров в час. Если ее соблюдать, то керосина в основных баках хватит на 690 километров. А с дополнительными подвесными топливными контейнерами вертолет способен пролететь более 1500 километров.

Вооружение Ми-8МВТ-5 стандартное для подобных машин. Это блоки неуправляемых ракет и контейнеры с 23-миллиметровыми пушками.