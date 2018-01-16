Полицейский поставил школьника на колени в ледовом городке на Урале

Ушиб головы диагностировали у 13-летнего подростка из Кусы, который вместе с двумя приятелями играл в ледовом городке и попал под горячую руку отдыхавшего тут же полицейского, заподозрившего школьников в попытке сломать горку. После того как страж порядка силой задержал, как ему казалось, подозреваемого и поставил его на колени, один из мальчиков начал записывать происходящее на телефон.

Инцидент, которым уже заинтересовались в региональном управлении СКР, произошел вечером 10 января, тогда же подростков доставили в отдел полиции.

"Он его душил, целился в грудь, но промахнулся и ударил в плечо, дотащил за шкирку до площадки, там поставил на колени и заставил просить прощения, сказав, что звонит его отцу. Но как он звонил — непонятно, потому что телефон у мужа ещё 30 декабря сломался. Сейчас он уже говорит, что звонил сотрудникам полиции, хотя никто на место из них так и не приехал", — рассказала 74.ru мама мальчика.

Страж порядка в тот день вместе с семьей отдыхал в ледовом городке, когда заметил "охаживающих" горку школьников.

"За что бьет?! За дело!" — слышны на записи слова матери полицейского, которая пыталась заставить юного свидетеля выключить телефон. Тот в ответ пояснил, что его приятель "просто хотел ногой по моей руке ударить, но промахнулся". Судя по тому, что все трое оказались в отделении, его слова услышаны не были.

Сам служитель закона отрицает факт рукоприкладства, утверждая, что он несколько раз делал замечания подросткам, но те не обращали на него внимания и громко ругались матом. В региональном управлении МВД поддержали своего сотрудника, добавив, что школьники оскорбляли как само полицейского, так и его семью, а ушибы были получены мальчиком, когда он пытался убежать и неудачно скатился с горки.

В обстоятельствах дела сейчас разбираются представители СК и службы собственной безопасности УМВД.