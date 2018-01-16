Серебренников признал факт обналичивания 130 миллионов

Экс-главбух "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нина Масляева обналичила более 130 миллионов рублей, выделенных государством на реализацию проекта "Платформа", но возвращала эти средства наличными. Об этом в Басманном суде Москвы сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

"Мы сейчас столкнулись с новым обвинением, которое якобы состоит в том, что были похищены 130 миллионов рублей, — отметил адвокат. — Сумма действительно стала больше, раньше там было 68 миллионов рублей, сейчас 133, но обе эти суммы, ваша честь, это ни что иное, как те денежные средства, которые, как установило следствие, были обналичены Масляевой".

При этом адвокат подчеркнул, что Масляева обналичивала денежные средства и возвращала в кассу "Седьмой студии" – "об этом у следствия есть доказательства, и они представлены в суд".

По данным свидетелей, участие в обналичивании средств принимала и продюсер Екатерина Воронова, находящаяся в розыске. "Но обналичивание средств не равнозначно их хищению — они тратились на осуществление театрального проекта "Платформа", — отметил адвокат.

Сам Кирилл Серебренников сообщил суду, что Масляева ранее была судима по экономической статье. По словам режиссера, на очной ставке с ним она признала вину в хищении 5 миллионов рублей у "Седьмой студии" . "Деятельность Масляевой была нарушением в бухгалтерии. Это можно оценивать по-разному, но не как хищение руководством студии", — сказал режиссер.