Агент Роналду ищет португальцу новый клуб после слов президента "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил агенту нападающего "сливочных" и сборной Португалии Криштиану Роналду, что тот может искать новый клуб для своего клиента. Ранее сообщалось, что сам футболист просил мадридское руководство продать его в другую команду.

Агент португальца сейчас занят трудоустройством своего звездного подопечного. Его активность связана со словами главы "Королевского клуба" Флорентино Переса, посоветовавшего тому подыскать Роналду новое место работы, сообщает "Спорт-экспресс", ссылаясь на Record.pt.

Португалец играет за мадридский "Реал" с 2009 года. В ноябре 2016 года он продлил контракт со "сливочными" до лета 2021 года. Однако теперь Роналду сам хочет покинуть клуб, поскольку его не устраивает нынешняя зарплата. Напомним, что он получает 21 миллион евро в год.