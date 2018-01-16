КХЛ. "Магнитка" в гостях одолела омский "Авангард"

После перерыва на "Неделю Звезд хоккея-2018" возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Игровой день был открыт в Омске, где местный "Авангард" принимал принципиального соперника – магнитогорский "Металлург". Встреча завершилась победой гостей в овертайме 4:3.

Уже на 2-й минуте матча магнитогорская команда усилиями Артура Болтанова вышла вперед. Однако еще до перерыва хозяева льда сравняли счет. Автором шайбы стал Андре Петерссон. Во втором периоде зрители увидели три гола. Дважды отличились "ястребы" – Кирилл Семенов и Евгений Медведев, и лишь однажды – гости (Григорий Дронов).

В третьей двадцатиминутке "металлургам" удалось сравнять счет – Войтек Вольский перевел игру в овертайм. А в дополнительное время Андрей Чибисов принес победу "Магнитке" 4:3.