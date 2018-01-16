Опубликован рассекреченный отчет о действиях "Лунохода-2"

45 лет назад советская автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2" совершила мягкую посадку на спутник Земли, рассекреченный отчет о её работе и проблемах на борту вплоть до последнего сеанса связи впервые опубликован холдингом "Российские космические системы".

Как передает РИА Новости, в документе рассказывается обо всех аспектах управления аппаратом, который работал на поверхности Луны с 16 января до 10 мая 1973 года.

В том числе приведены сравнительные данные системы малокадрового телевидения, которая была "глазами" водителей лунохода. В отчете рассказывается и о работе уникального для своего времени оптико-лазерного канала связи и определения координат, который был испытан в ходе работы "Лунохода-2".

В ходе работы аппарата был поставлен рекорд по продолжительности активного существования, по массе самодвижущегося аппарата и по пройденному расстоянию – более 42 километров.

В декабре 1993 года НПО имени Лавочкина продало "Луноход-2 и "Луну-21" на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 68 500 долларов США сыну астронавта бизнесмену Ричарду Гэрриоту, который совершил в октябре 2008 года полёт на Международную комическую станцию в качестве туриста на корабле "Союз" ТМА-13.