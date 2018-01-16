Убийство Ивановича грозит обострением ситуации в Косове

Резкое обострение ситуации в одном из самых проблемных регионов Европы — Косове. Белград сегодня прервал переговоры с Приштиной, а президент Сербии Александар Вучич собрал на экстренное заседание совет безопасности и обратился к нации. Поводом стало убийство известного лидера косовских сербов Оливера Ивановича.

Четыре пули из проезжавшей машины, реанимация, безуспешные попытки врачей что-то сделать. Жизнь сербского политика в сегодняшнем Косове вряд ли может оборваться иначе, тем более такого как Оливер Иванович. Более последовательного защитника интересов сербского населения, более жесткого критика политики албанских властей и стоящего за ними Запада найти было трудно.

Он родился в Косове, вырос в Косове, боролся за Косово в составе Сербии. Был арестован в 2016 году албанскими властями и обвинен в геноциде в ходе войны. Потом доказательств его вины не нашли и отпустили. И вот теперь его убили на пороге офиса партии.

Расстрел, а точнее публичная казнь политика не случайно произошла именно сегодня. Как раз 16 января в Брюсселе должны были пройти переговоры между делегациями из Белграда и Приштины. Из-за убийства Ивановича сербская делегация в ЕС вернулась в Белград, отказавшись что-либо обсуждать в такой момент.

Президент страны сделал необычно жесткое заявление. "Для Сербии это террористический акт, — подчеркнул президент Сербии. – Мы направили в Миссию ООН по делам временной администрации Косово и Миссию Европейского союза по вопросам законности и правопорядка в Косове наше требование, не просьбу, а именно требование, чтобы сербские государственные органы принимали участие в расследовании на территории Косово и Метохии".

Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что руководство Сербии станет и вправду предпринимать шаги столь же жесткие, сколь и заявления политиков. Реально у Сербии нет ни сил, ни возможности как-то повлиять на ситуацию в Косове, нет возможности ругаться с Брюсселем. Наоборот всеми силами Белград старается наладить отношения с ЕС, даже в ущерб собственным интересам.

Для косовских сербов убийство Ивановича, совершенное в северной — сербской — части города Косовская Митровица, поделенного между албанской и сербской общинами, — это очередной знак. Это напоминание о том, что в Косове они теперь чужие. "То, что Ивановича так долго держали в тюрьме, не предъявляя никаких доказательств, — это было сообщение, которое албанцы послали сербам. И то, что произошло сегодня, убийство политика такого уровня — это еще одно послание сербам", — говорит генерал армии Сербии в отставке, бывший вице-президент Национального собрания Республики Сербия Божидар Делич.

Этнические столкновения в крае, населенном сербами и албанцами еще со времен Османской империи, начались еще в середине 90-х годов, когда Запад делал все, чтобы развалить некогда мощнейшее балканское государство Союзную республику Югославия. В этом смысле Югославия была этаким полигоном, где отрабатывались технологии будущих цветных революций и создания новых квазигосударств.

Косовский проект был активизирован в 1998 году. Местные албанцы создали террористическую организацию Косовская Освободительная Армия и начали уничтожать сербское население. В ответ Белград отправил в край полицейские и военные части. Запад обвинил сербов в геноциде, в 1999 году начались бомбежки Югославии, в Косово вошли оккупационные силы НАТО. В 2008 году Косово объявило себя независимым государством. К этому моменту все бывшие албанские полевые командиры и террористы заседали в правительстве и парламенте, а сербское население края после погромов, убийств и этнических чисток уменьшилось в несколько раз.

Для каждого серба Косово — это место особое. Край, где родилось сербское православие, патриаршество, возникли первые монастыри, была напечатана первая книга на сербском языке. Название города, где произошло убийство, Косовская Митровица — это от названия церкви святого Димитрия Солунского, построенной в 1314 году. То есть землю у сербов отнимают вместе с исторической памятью.

Президент Сербии пообещал, что власти страны будут следить за действиями косовской полиции и Миссии Евросоюза и за ходом расследования. Полиция в крае пообещала награду за информацию об убийцах. Но почти никто в самом крае не сомневается, что преступление не будет раскрыто. Ведь, например, до сих пор ни албанские власти, ни западные дипломаты, ни полицейская миссия не выясняли, кто стоит за массовыми убийствами сербов с целью незаконного получения донорских органов.