Гайдаровский форум: главный ресурс - интеллект

Как сэкономить бюджетные деньги и увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру? Как обеспечить рост производства? И что будет с налогами, льготами и криптовалютой? Ответы на эти и многие другие вопросы ищут известные политики, экономисты и бизнесмены, которые собрались в Москве на ежегодный Гайдаровский форум.

Интеллекта много не бывает. Несмотря на взрывной технологический рост, в центре всегда остается человек. Премьер называет минимум две профессии, за которыми будущее. "Врачи и преподаватели — это ключевые группы, которые определяют будущее любой страны, — заявил Дмитрий Медведев. — Новый технологический уклад многократно повышает цену и ценность интеллектуального капитала. Человеческий потенциал — это и есть знание и творчество, а также качество государственного управления. Именно эти факторы приобретают все большее значение в глобальной конкуренции".

Россия будет увеличивать инвестиции в человека. В правительстве обсуждают, как увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Предложения разные: сократить расходы на правоохранительные органы, повысить налоги или потратить больше нефтегазовых доходов бюджета.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предлагает свой вариант, чем пополнить казну. Три внебюджетных фонда — пенсионный, социального и медстрахования — объединить в один единый государственный внебюджетный фонд. "Расходы на содержание этих трех фондов по данным только на 2016 год составляют 143 миллиарда рублей, а это по сути ресурсы, которые отвлекаются из системы социального обеспечения, то есть из пенсий, обеспечения здравоохранения и социального страхования. Кроме того, мы должны унифицировать систему страхового обеспечения и сделать ее более доступной для гражданина", — заявила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Успешный и уже работающий пример инвестиций в человека: с 1 января 2018 в России вступил в силу закон о телемедицине. Дистанционные консультации лучших специалистов, электронные рецепты и больничные, спутниковая навигация скорых. "Мы можем в радиусе пяти километров увидеть все машины и правильно перераспределить приезд самой близкой машины. Если нужен реанимобиль, можно забрать пациента на обычной машине, а потом состыковать две машины — линейную скорую и реанимобиль", — рассказывает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По прогнозам Всемирного банка, ВВП России в этом году вырастет на два процента. "Россия сделала огромный скачок в рейтинге Doing business со 120 пунктов шесть лет назад до 35 в прошлом году, проводя реформы, увеличивая объемы экономики, предотвращая кризисы, включая такую проблему как санкции", — отметила Кристалина Георгиева главный исполнительный директор Всемирного банка.

Не боится американских санкций и глава французского энергогиганта Engie. "Мы являемся партнерами по "Северному потоку-2", мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать его при любых условиях, — заявил председатель совета директоров Engie Жерар Местралле. – Конгресс США издал закон, и администрация президента объяснила, как этот закон будет реализовываться. Учитывая тот факт, что компания "Газпром" до этого подписала соглашение с партнерами о заключении сделки, то я считаю, что повода для беспокойства нет".

Итог дискуссии — не ждать пока изменится мир, а менять его самим.