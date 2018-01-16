Прораб-интеллигент собирает деньги с жильцов под честное слово

В Москве появился особо опасный прораб. Прикрываясь программой капремонта, он входил в доверие, обещал обновить квартиры, но вместо этого забирал у людей последние деньги. С жильцов, в основном, пенсионеров, аферист собрал уже около двух миллионов рублей.

Андрей Марченков обманул многих в многоэтажке на улице Пилота Нестерова. Когда в доме начался капремонт, мужчина выдал себя за прораба и под разными предлогами начал собирать деньги с жителей. Чтобы поймать Марченкова, "Вестям" пришлось устроить засаду.

Ларису Романову Андрюша (так почему-то ласково его называют соседи) обобрал на 400 тысяч рублей. Втерся в доверие к пожилой женщине и выманил у нее все сбережения якобы на ремонт квартиры, забрал банковскую карту и набрал кредиты на ее имя. Увидев телекамеру, аферист начал демонстрировать заботу о пенсионерке.

Андрюша забрал ключи от квартиры пенсионерки и чувствовал себя там настоящим хозяином. Съемочная группа "Вестей" уже делала репортаж об Андрее Марченкове осенью прошлого года. Тогда он обманул Валентину Войцеховскую. Аферист обещал ей полностью обновить квартиру. Но ничего не произошло. Хотя хозяйке все это время пришлось ютиться у друзей.

Великий комбинатор разыгрывал целые представления перед жертвами — якобы, нечем кормить детей. Если нужно, мог заплакать. И люди верили! Отдавали деньги без расписок. На этот раз Андрюшу все-таки решили допросить в отделении полиции. Жители завалили полиции жалобами, но каждый раз получали отказ в возбуждении дела. Впрочем, официального разговора Андрюша не испугался.

Жители развесили в подъездах объявления с предупреждениями о мошеннике, но Андрюшу они вряд ли остановят.