В Москве предложили отказаться от мусоропроводов

В Москве предложили отказаться от мусоропроводовЧитайте нас в Telegram
Нужны ли Москве мусоропроводы? После того, как в Минприроды предложили избавляться от них, чтобы приучить россиян к раздельному сбору отходов, в столице развернулась широкая дискуссия. Участвуют и экологи, и дворники, и простые горожане. Которым, с одной стороны, мешают запах и тараканы, а с другой — тяжеловато бегать с мусором на улицу.
Мусоропровод нового поколения — в тех домах, где его поменяли — сегодня выглядит так. По мере надобности в трубу запускается ерш — с промывкой и даже моющим средством. Тараканы если и заведутся — богатство впечатлений им гарантировано.
"Сейчас мы слышали, кто-то там мусор выкинул какой-то. То есть, это мусоропровод нового поколения с огнеупорными стенками. Швов нет, тараканы просто не пролезут", — заверяет общественность Игорь Ткаченко, представитель подрядной организации.
Этажом ниже мусоропровод напоминает уже привычное инженерное сооружение — куда Лев Васильевич ежедневно отправляет то, что ему не нужно.
Дискуссия, которая сейчас развернулась- мусора и мусоропроводов касается напрямую. Идея раздельного сбора отходов рано или поздно должна быть в жизнь воплощена. По слухам — при строительстве новых домов чуть ли не изменят строительные нормы и правила, а в старых домах — неужели заварят?
"Мусоропровод — это часть культуры городской культуры. Также как лифт. Можно лифт заварить и лифта не будет", — говорит Лев Филиппов.
Но в Минприроды уверяют, что пока это не более чем дискуссия, которая впрочем, действительно, ведется.
"В настоящий момент все эти вопросы прорабатываются, никаких решений кардинальных не принято. Чтобы что-то заваривать или исключать, возможно, для новых зданий и сооружений, будет предусмотрена возможность раздельного сбора, так чтобы это было предусмотрено сразу", -витиевато пояснила Арина Жежерова, заместитель начальника отдела регулирования обращения с отходами ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Минприроды РФ.
Хотя в Москве уже есть дома, опередившие время. В мусорном аспекте здесь найден ответ на извечный русский вопрос — что делать.
Улица Енисейская, дом № 5 2004 года постройки. Решение заварить мусоропровод было принято жильцами как только он стал заселяться, причем, во всех подъездах так с тех пор и живут без мусоропровода.
Заварено — намертво. В холлах, где соседи встречались бы с мусорными пакетами — теперь колясочная парковка. Для принятия такого решения достаточно голосов половины жильцов. Другой половине придется смириться.
"Неоднозначное решение? Для меня – нет. Я, например, когда квартиру покупала, искала с мусоропроводом и с лифтом", — рассуждает Надежда Прохорова.
Есть в Москве дома, где мусоропровод вообще прямо в квартире. И, видимо, здесь сильно страдали бы представители еще одного, особого вида горожан — исповедующих добровольный мусоропроводный отказ.
"Мусоропровод у нас находится здесь, но я им не пользуюсь потому что считаю что это зло", — говорит Арсений Годунов.
"Что касается мусоропровода, я против, конечно. Я уже 7 лет сдаю мусор в переработку", — рассказала Татьяна Малышева.
Хотя такая аргументация чужда дворнику с редким нынче в профессии именем Василий.
"Это не у нас работы меньше будет, у нас зарплата срезается, вот в чем дело. Уборка дома домовой территории и вытаскивание мусора из мусорокамеры — идут отдельные ставки по оплате. Вот в чем дело. — То есть надо оставить? — Надо оставить!"
За кадром осталось отношение к раздельному сбору мусора и мусоропроводам человека, которого, прямо в это сооружение засунул таксист — с ним он не смог расплатиться. Доставать молодого человека пришлось спасателям. Мусоропровод был хоть и старой формации, но, в общем ,чист — хотя в этой ситуации незадачливый пассажир наверное предпочел бы видеть его все-таки заваренным.
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