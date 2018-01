Задержанная в Пакистане наркокурьер стала звездой Сети благодаря улыбке

В аэропорту пакистанского города Лахора задержали 21-летнюю гражданку Чехии Терезу Глускову, которая пыталась пронести на борт рейса до Абу-Даби девять килограммов наркотиков. Опубликованное в Сети фото с арестованной девушкой вызвало фурор: многие сочли ее супермоделью, сообщает Propakistani.

Судя по снимку, на которой задержанная чешка запечатлена вместе с сотрудниками службы безопасности аэропорта, Тереза Глускова вовсе не боится грозящего ей тюремного срока. Вместо того, чтобы демонстрировать разочарование или раскаяние, гражданка Чехии мило улыбается.

"Так кто тут задержанный?" — спрашивают пользователи "Твиттера".

Who exactly is under arrest here? pic.twitter.com/wWki5z4yyN