Задержанная в Пакистане наркокурьер стала звездой Сети благодаря улыбке

В аэропорту пакистанского города Лахора задержали 21-летнюю гражданку Чехии Терезу Глускову, которая пыталась пронести на борт рейса до Абу-Даби девять килограммов наркотиков. Опубликованное в Сети фото с арестованной девушкой вызвало фурор: многие сочли ее супермоделью, сообщает Propakistani.

Судя по снимку, на которой задержанная чешка запечатлена вместе с сотрудниками службы безопасности аэропорта, Тереза Глускова вовсе не боится грозящего ей тюремного срока. Вместо того, чтобы демонстрировать разочарование или раскаяние, гражданка Чехии мило улыбается.

"Так кто тут задержанный?" — спрашивают пользователи "Твиттера".

Who exactly is under arrest here? pic.twitter.com/wWki5z4yyN — Daaniyal (@Le_Sabre54) 15 января 2018 г.

Другие блогеры недоумевают, почему вместо того, чтобы посадить наркокурьера в тюрьму, сотрудники таможни с ней фотографируются. По данным журналистов, несколько пакистанских ведомств в настоящий момент бьются за то, чтобы вести дело чешки.

Какое наказание грозит задержанной, пока неизвестно.

Это не первый случай, когда задержанный преступник становится популярным благодаря опубликованному в Сети фото из полицейского участка. Так, американец Джереми Микс начал успешную карьеру модели сразу после того, как освободился из тюрьмы, где отбывал срок за незаконное хранение оружия. В октябре 2017 года еще одна преступница из США стала интернет-звездой.