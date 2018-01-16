Шешель: за убийством Ивановича стоят западные спецслужбы

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель уверен, что за убийством сербского политика Оливера Ивановича стоят западные спецслужбы. Об этом он заявил в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

"Я уверен, что в убийстве Ивановича замешаны западные разведслужбы и это начало новой американской инициативы на Балканах, о которой ранее объявили американцы", — подчеркнул Шешель.

Также он заявил о том, что убийцы Ивановича не будут найдены.

Оливер Иванович был убит в Косовской Митровице на пороге офиса своей партии "Свобода, демократия, правда". Он был одним из лидеров косовских сербов и жестким критиком политики албанских властей. Президент Сербии Александар Вучич назвал это убийство терактом и заявил, что будет следить за расследованием. Сербская делегация прервала технический диалог с Приштиной в Брюсселе.