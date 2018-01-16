Трамп взял назад слова о "грязных дырах"

Дональд Трамп сменил гнев на милость и высказался в пользу эмиграции в США из любых точек мира. "Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду", — заявил президент США в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

При этом, как отмечает "Интерфакс", президент США проигнорировал вопрос журналиста телеканала CNN о том, хочет ли он видеть иммигрантов только из стран с "белым" населением.

Ранее Трамп подвергся жесткой критике за комментарии об иммигрантах из Гаити и Африки. В ходе обсуждения в Белом доме проекта иммиграционного соглашения Трамп выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити, и из "любой дыры", имея в виду некоторые страны Африки. После этого власти Гаити и ряда африканских государств потребовали от США официальных объяснений. Тогда Трамп признал, что использовал "жесткие слова" и подчеркнул, что не хотел никого обидеть.