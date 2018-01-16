Михалков горд, что на Украине его занесли в черный список

Российский кинорежиссер Никита Михалков, попавший в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", гордится этим.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила его пресс-служба.

Он заявил, что никто из данного списка не является угрозой для украинского народа. Одновременно Михалков гордится, что "бандеровская верхушка" считает его опасным.

Режиссер считает, что со временем все станет на свои места и Россия и Украина станет "как это было многие века, одним культурным православным пространством".

16 января министерство культуры Украины проинформировало общественность, что в число людей, угрожающих национальной безопасности страны включены кинорежиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста. Им временно запрещен въезд на Украину.