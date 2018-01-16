Взрыв газа в Нижнем Новгороде: пострадали 2 человека

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в девятиэтажке.

Взрыв прогремел в квартире в доме номер 2 на Союзном проспекте. По предварительным данным, пострадали два человека. Как сообщает РИА Новости, они были госпитализированы.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются.