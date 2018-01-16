Умер экс-глава Смоленской области Анатолий Глушенков

Экс-губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни.

Как сообщил РИА Новости сенатор от региона Франц Клинцевич, причиной смерти стало сердечное заболевание. По его словам, Глушенков, несмотря на то, что находился на пенсии, принимал активное участие в жизни области. Клинцевич выразил соболезнования его родным и близким.

Анатолий Глушенков руководил Смоленской областью в 1993-1998 годах, после того как победил на выборах своего предшественника на губернаторском посту Валерия Фатеева, напоминает ТАСС. В 1998 году он проиграл выборы и ушел на работу в Совет Федерации, где был членом Комитета по делам СНГ.