Порошенко ждет закона о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшие дни депутаты Верховной рады примут во втором чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Как передает ТАСС, глава государства полагает, что это будет сделано не позднее 18 января. Порошенко считает, что это будет сигналом и для Донбасса и для Крыма – что они являются частью Украины.

6 октября 2017 года Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. В нем Донецкая и Луганская народные республики называются "оккупированными территориями", а Россия — "оккупантом". В документе констатируется, что необходим силовой сценарий вместе с политико-дипломатическим нажимом на РФ.