Назарбаев призвал КНДР последовать примеру Казахстана

Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и предлагает КНДР последовать своего примеру в деле денуклеаризации. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с американским коллегой в Белом доме.

"У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей", — цитирует Назарбаева ТАСС.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск.