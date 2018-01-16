СКА обыграл "Спартак" и продлил серию побед в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Санкт-Петербурге местный СКА встречался с московским "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В первом периоде санкт-петербургский клуб отличился дважды, шайбы забросили Сергей Калинин (4-я минута) и Сергей Широков (17-я). В концовке второго отрезка форвард армейцев Патрик Торесен (40-я минута) довел преимущество СКА до трех шайб. В заключительном периоде команды обменялись голами. У гостей отличился Лукаш Радил (42-я), у хозяев — Евгений Кетов (47-я).

Для санкт-петербургской команды эта победа стала пятой подряд в КХЛ, клуб с 129 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 75 очками располагается на восьмой строчке.

В других матчах игрового дня хоккеисты владивостокского "Адмирала", потерявшие шансы на выход в плей-офф, обыграли ярославский "Локомотив" – 3:1, одержав первую победу под руководством нового главного тренера Олега Леонтьева. Специалист возглавил команду после ухода Андрея Разина. Также из борьбы за Кубок Гагарина еще до начала плей-офф выбыл пекинский "Куньлунь", который потерпел гостевое поражение от московского "Динамо" (2:5).

Результаты остальных матчей дня: "Лада" – "Барыс" – 4:3 (ОТ); "Северсталь" – "Торпедо" – 3:4 (Б); "Динамо" (Минск) – "Амур" – 0:2.