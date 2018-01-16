Чилийские манифестанты попытались сорвать литургию Папы римского

16 января 201822:52
Чилийские манифестанты попытались сорвать литургию Папы римскогоЧитайте нас в Telegram
В Сантьяго произошли столкновения между полицейскими и участниками протестов, выступающими против сексуальных домогательств среди священнослужителей. Манифестанты попытались сорвать литургию Папы римского Франциска.
По данным "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, пытавшихся сорвать литургию, которую понтифик проводил на открытом воздухе в парке в центре Сантьяго. По данным чилийских властей, чтобы увидеть Папу римского в парке собралось порядка 400 тысяч человек.
На прошлой неделе чилийские СМИ сообщили о серии нападений на католические церкви в Сантьяго.
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