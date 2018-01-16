Под Воронежем автобус опрокинулся в кювет

Междугородний автобус опрокинулся под Воронежем, есть пострадавшие.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, автобус опрокинулся в кювет на трассе М-4 "Дон" после того, как шофер не справился с управлением на скользком участке дороги. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса.

Жертв удалось избежать.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Воронежской области уточнили, что ДТП произошло в Павловском районе в 22:05.