"Химки" обыграли "Црвену Звезду" в Евролиге

"Химки" обыграли "Црвену Звезду" в ЕвролигеЧитайте нас в Telegram
В баскетбольной Евролиге состоялся первый матч 18-го тура регулярного чемпионата. Подмосковные "Химки" добились гостевой победой над сербским клубом "Црвена Звезда". Встреча завершилась со счетом 79:70 в пользу российской команды.
Самым результативным игроком встречи стал российский защитник химчан Алексей Швед, в активе которого 29 очков, 5 подборов и 4 передачи за 31 минуту игрового времени. У проигравших 27 баллов за результативность в активе Тэйлора Рочести, который также отметился девятью подборами и семью передачами.
В турнирной таблице "Химки" поднялись на седьмое место, в активе команды 10 побед в 18 матчах. "Црвена Звезда" с семью победами располагается на 11-й строчке. Лидирует московский ЦСКА (13 побед в 17 играх). В следующем матче турнира "Химки" 18 января примут греческий "Олимпиакос".
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