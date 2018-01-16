"Химки" обыграли "Црвену Звезду" в Евролиге

В баскетбольной Евролиге состоялся первый матч 18-го тура регулярного чемпионата. Подмосковные "Химки" добились гостевой победой над сербским клубом "Црвена Звезда". Встреча завершилась со счетом 79:70 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник химчан Алексей Швед, в активе которого 29 очков, 5 подборов и 4 передачи за 31 минуту игрового времени. У проигравших 27 баллов за результативность в активе Тэйлора Рочести, который также отметился девятью подборами и семью передачами.

В турнирной таблице "Химки" поднялись на седьмое место, в активе команды 10 побед в 18 матчах. "Црвена Звезда" с семью победами располагается на 11-й строчке. Лидирует московский ЦСКА (13 побед в 17 играх). В следующем матче турнира "Химки" 18 января примут греческий "Олимпиакос".