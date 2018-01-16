На станции "Серп и Молот" мужчина погиб под колесами электрички

На Горьковском направлении Московской железной дороги около платформы "Серп и Молот" мужчина погиб под колесами электрички. О происшествии сообщили представители пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, потерпевший переходил с платформы на платформу в неустановленном месте и был смертельно травмирован проходящим электропоездом.

В настоящее время личность погибшего устанавливается. На месте ЧП работают сотрудники полиции, передает ТАСС.