МОК может подарить Бьерндалену участие на Олимпиаде-2018

Многократный победитель Олимпийских игр биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален все-таки еще может выступить на своей седьмой Олимпиаде. Ранее 43-летний спортсмен не смог отобраться на Игры из-за неудовлетворительных результатов на Кубке мира. Тренеры решили не включать его в состав команды на Игры-2018.

Однако шанс Бьерндалену выступить в Пхенчхане может предоставить Международный олимпийский комитет, который сейчас рассматривает такую возможность. Норвежец может претендовать на участие, поскольку является действующим олимпийским чемпионом, сообщает РИА Новости со ссылкой на NRK.no. Бьерндален в 2014 году в Сочи одержал победу в спринте, поэтому в 2018 году биатлонисту может быть предоставлена возможность выступить в этом виде программы.