ДТП в Тульской области: восемь человек ранены

В Тульской области восемь человек были госпитализированы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. О происшествии СМИ сообщил представитель регионального УМВД Сергей Сергейчев.

Как уточняется, столкновение пассажирского микроавтобуса Iveko, следовавшего по 117 маршруту, и автомобиля Hyundai Accent произошло в Щёкинском районе у поселка Временный на 35 километре автодороги Щёкино – Тула. По предварительной информации, в момент аварии в салоне микроавтобуса находились более 20 пассажиров. В результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали, передает агентство "Интерфакс". По предварительным данным, авария произошла в результате выезда одного из водителей на встречную полосу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося. Как сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС, после столкновения двери микроавтобуса заклинило, их пришлось открывать с помощью гидравлического инструмента.