В Хьюстоне из-за непогоды отменено более 900 авиарейсов

В американском штате Техас из-за неблагоприятных погодных условий почти до 900 возросло число авиарейсов, отмененных в двух аэропортах города Хьюстон. Ранее сообщалось об отмене более 600 авиарейсов.

Как отмечается, неблагоприятные метеоусловия в районе Хьюстона привели к многочисленным задержкам и отменам прибывающих и вылетающих рейсов в аэропорту имени Уильяма П. Хобби и в международном аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа буша.

В самом Хьюстон Интерконтинентал задерживается 100 рейсов и было отменено 724 рейса. В аэропорту имени Уильяма П. Хобби задержано 68 рейсов и отменено 175 рейсов.

Ранее средства массовой информации сообщали о буре "Инга", обрушившейся на такие южные американские штаты, как Алабама, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Пенсильвания, Южная и Северная Каролина. Техас также оказался затронут.

В настоящее время буря, сопровождаемая дождем, снегом и градом, движется на восток. Губернатор Алабамы Кэй Айви объявила режим ЧС в связи с резким ухудшением погоды, передает РИА Новости.