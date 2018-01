Ушла эпоха: Роналдиньо завершил карьеру после двух лет без футбола

Чемпион мира 2002 года, бывший игрок "Барселоны" и "Милана", легендарный бразильский футболист Роналдо де Ассис Морейра, известный во всем мире как Роналдиньо, принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру. Последним клубом игрока стал бразильский "Флуминенсе".

"Он завершил карьеру, – заявил агент и брат 37-летнего Роналдиньо Роберто де Ассис, которого цитирует ТАСС со ссылкой на бразильский телеканал Globo Esporte. — Мы сделаем что-то значимое для него в августе, после чемпионата мира 2018 года. Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии".

За свою карьеру Роналдиньо на клубном уровне поиграл за мексиканский "Керетаро" (2014-2015), бразильские "Гремио" (1998-2001), "Фламенго" (2011-2012), "Атлетико Минейро" (2012-2014) и "Флуминенсе" (2015), который в итоге стал последней командой в карьере игрока. В Европе Роналдиньо начал свое выступление с французского "Пари Сен-Жермен" (2001-2003), после чего перешел в "Барселону" (2003-2008). Именно в каталонском клубе бразильский футболист провел свои лучшие годы, вместе с командой он дважды выиграл чемпионат страны, по разу Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем "Золотого мяча".

После Барселоны бразилец перебрался в Италию, где три года выступал за "Милан" (2008-2011). В 2011-м вместе с клубом он стал чемпионом Италии. За взрослую сборную Бразилии Роналдиньо провел 97 матчей, в которых забил 33 мяча. Вместе с национальной командой игрок, выступавший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, выиграл чемпионат мира-2002 и Кубок конфедераций-2005. Кроме того, в его активе бронза Олимпийских игр-2008, серебро Кубка конфедераций-1999 и золото Кубка Америки-1999.

В 2016 и 2017 годах бразильский футболист играл в Индии в мини-футбол и в 10 матчах за клубы "Гоа" и "Драконы Дели" забил 21 мяч. В 2017 году Роналдиньо приезжал в Россию по приглашению Международной федерации футбола и оргкомитета чемпионат мира-2018.

